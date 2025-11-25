رزان مغربي بلوك كاجوال.. كيف نسقت إطلالتها؟

ظهرت الفنانة رزان مغربي بإطلالة كاجوال، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وفقا لـ "uniwigs"، تمنح تسريحة ذيل الحصان مظهرا أنيقا على المرأة، كما إنها مناسبة جداً للمناسبات الرسمية والفساتين والإطلالات البسيطة والكاجوال.

وأطلت رزان بملابس كاجوال، حيث ارتدت توب "كت" باللون الأسود مناسب لقوامها وأبرز رشاقتها، ونسقت مع إطلالتها بنطلون باللون الأصفر.

أما مكياجها، فاختارت رزان أن يكون ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

واختارت تسريحة الشعر ذيل الحصان، مما ساهم في إبراز ملامح وجهها دون مبالغة.

ونسقت مع إطلالتها حذاء ونظارة شمسية باللون الأسود.

وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من خاتم وأسورة ونظارة شمسية باللون الأسود وساعة يد.