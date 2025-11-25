هيفاء وهبي تخطف الأنظار بفستان قصير في أحدث إطلالتها

خطفت الفنانة هيفاء وهبي أنظار متابعيها بإطلالة جريئة، وذلك عدة صور شاركتها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام".

وبحسب "fashionunited"، اللون الأسود ساعد الفنانة هيفاء وهبي على الظهور بوزن أنحف وملامح أصغر، كما أنه يمكن تنسيقه مع حقائب صغيرة أنيقة، كما فعلت الفنانة هيفاء وهبي.

وارتدت هيفاء فستان قصير وجريء باللون الأسود مكشوف عند منطقة الصدر وضيق بشكل عام أبرز قوامها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت هيفاء مكياجا قويا ركز على رسمة عينيها ووضعت أحمر شفاه باللون الوردي.

وتركت هيفاء خصلات شعرها الويفي منسدلة على كتفيها بطريقة تتماشى مع الفستان الجريء.

ونسقت مع إطلالتها حذاء وحقيبة يد صغيرة باللون الأسود.

وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من خاتم وأسورة وساعة يد.