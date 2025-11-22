إعلان

فستان أنيق ومجوهرات بتوقيع عزة فهمي.. إطلالة جذابة لـ بسمة

كتب : أسماء مرسي

02:08 م 22/11/2025
كتبت- أسماء مرسي:

تألقت الفنانة بسمة، بإطلالة جذابة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت بسمة فستان طويل باللون البني، تميز بأنه بقصة ضيقة على الجسم تُبرز قوامها، وبصيحة الأوف شولدر.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود وركزت على رسمة عيونها.

كما اختارت بسمة أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها.

وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من أقراط طويلة، وقلادة.

تفاصيل الإطلالة:

الفستان من توقيع مصممة الأزياء نور فتح الله، وتنسيق الاستايلست سعيد رمزي.

المكياج من تنفيذ خبيرة التجميل نهال خليل.

بينما تسريحة الشعر بواسطة صالون الصغير.

المجوهرات من توقيع مصممة المجوهرات المصرية عزة فهمي.

عزة فهمي بسمة إطلالة بسمة إنستجرام

