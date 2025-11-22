فستان قصير وجريء.. 10 صور ومعلومات عن إطلالة هيفاء وهبي

كتبت- أسماء مرسي:

خطفت الفنانة هيفاء وهبي الأنظار، بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت هيفاء مرتدية فستان قصير باللون البنفسجي مصنوعا من خامة "الدانتيل"، ونسقت معه حذاء جلديا عاليا باللون نفسه، ما أضفي لمسة من الجرأة على إطلالتها.

واعتمدت مكياجا قويا باللون الوردي، واختارت تسريحة شعر منسدلة على الجانبين.

وزينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات بسيطة مكونة من أقراط، وخاتم.

تفاصيل الإطلالة:

الفستان من توقيع مصمم الأزياء نيكولا جبران، وتنسيق الاستايلست جورج شمعون.

المكياج من تنفيذ خبيرة التجميل دانيا كامل.

بينما تسريحة الشعر بواسطة صالون التجميل "latelierdecoiffure".