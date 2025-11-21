إعلان

بفتحة ساق جريئة.. رانيا يوسف مع زوجها في ختام مهرجان القاهرة

كتبت- شيماء مرسي

08:20 م 21/11/2025
    رانيا يوسف وزوجها
    اطلالة رانيا يوسف
    رانيا يوسف
تصوير- إسلام فاروق

أطلت الفنانة رانيا يوسف رفقة زوجها بإطلالة جريئة خلال حضورها ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دروته الـ46.

ارتدت رانيا فستانا جريئا ومكشوفا بقصة الكب باللونين الابيض والذهبي بفتحة ساق جريئة.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود أبرز ملامحها.

وتركت شعرها الويفي منسدلا على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها الجريئة.

وزينت إطلالتها بمجوهرات مكونة من أسورة وخاتم وحلق.

ونسقت مع إطلالتها حقيبة يد صغيرة وحذاء باللون الذهبي .

أما زوجها ارتدى بليزر باللون الأبيض ونسق أسفله قميص باللون الأبيض وبنطلون باللون الأسود.

رانيا يوسف حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي ختام مهرجان القاهرة السينمائي

