بنفس اللون.. حسين فهمي وزوجته بإطلالة جذابة في ختام "القاهرة السينمائي"

كتبت- أسماء مرسي:

07:18 م 21/11/2025
ظهر الفنان حسين فهمي رفقة زوجته على السجادة الحمراء خلال حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، في دورته الـ46 بإطلالة جذابة.

ارتدى حسين بدلة رسمية باللون الأسود، ونسق أسفها قميص أبيض ورابطة عنق سوداء.

بينما أطلت زوجته مرتدية فستانا طويلا باللون الأسود، تميز بأنه بأكمام شفافة، ومكشوفا عند منطقة الصدر، وبقصة واسعة من الأسفل.

واعتمدت مكياجا بدرجات النيود، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين، ونسقت مع اللوك كلاتش باللون الفضي.

وزُينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من كوليه، وحلق.

حسين فهمي ختام مهرجان القاهرة

