كتبت - نرمين ضيف الله:

شهدت السجادة الحمراء لمهرجان "The Best" في دورته الثانية، الذي أقيم بمنطقة الأهرامات أمس، تنوعًا كبيرًا في إطلالات النجوم، حيث تأرجحت الخيارات بين الفساتين الفاخرة والبدل الرسمية، وبين الإطلالات الشبابية "الكاجوال شيك".

يستعرض "مصراوي"، "لايف استايل" في السطور التالية تفاصيل إطلالات النجوم في المهرجان:

ياسمين عبد العزيز.. "أيقونة الشياكة"

كعادتها، خطفت النجمة ياسمين عبد العزيز الأنظار بإطلالة جمعت بين الرقي والاحتشام.

ظهرت ياسمين بفستان باللون الأسود الداكن، تميز بتصميم "الكاب"المنسدل على الكتفين، وتزينت أطرافه بصيحة "الشراشيب" التي تعد من أبرز صيحات موضة 2025، مما أضفى حيوية على حركتها، وأكملت اللوك بتسريحة شعر منسدلة ومكياج يبرز جمالها الطبيعي.

رضوى الشربيني.. "الأحمر الجريء"

اختارت الإعلامية رضوى الشربيني أن تطل بلون قوي يعكس شخصيتها، حيث ارتدت فستانًا طويلاً باللون "الأحمر"بصيحة "الكتف الواحد".

تميز الفستان بقصته المجسمة التي أبرزت رشاقتها، مع تصميم لافت عند الكتف عبارة عن كشكشة بارزة تشبه الوردة، لتكون إطلالتها واحدة من أجرأ إطلالات الحفل.

هشام جمال وليلى زاهر.. "كابلز المهرجان"

خطف الثنائي هشام جمال وليلى أحمد زاهر الأضواء بتناغم ملحوظ في الألوان.

ظهر هشام جمال بإطلالة "سمارت كاجوال" شبابية، مرتديًا بلوفر باللون الكحلي فوق قميص أبيض وبنطلون قماشي مريح.

بينما تألقت ليلى زاهر بفستان أسود ناعم، واعتمدت قطعة إكسسوار مميزة وهي "شال من الفرو" الأسود، الذي أضاف لمسة فخامة شتوية لإطلالتها، مع تسريحة شعر ملمومة للخلف لإظهار ملامح وجهها.

لقاء سويدان

بينما تألقت لقاء سويدان بفستان أسود ناعم، واعتمدت قطعة إكسسوار مميزة وهي "شال من الفرو" البيج، الذي أضاف لمسة فخامة شتوية لإطلالتها، مع تسريحة شعر منسدلة على الأكتاف لتظهر ملامح وجهها.

نيكول سابا

اختارت نيكول فستان أورنج بدرجات الشتاء الدافئة، الفستان جاء بصميم انسيابي، طويل، مناسب للقوام، ونسقت معه عدة إكسسوارات مكونة من عقد ذهبي ملفوف حول الرقبة، مما أعطى الإطلالة مظهر جذاب.

رحمة محسن.. "عصرية ومختلفة"

ابتعدت المطربة رحمة محسن عن الفساتين التقليدية، واختارت ارتداء فستان باللون الأسود جاء التصميم بصيحة صك مع شريط فضي لامع يزين منطقة الصدر، مما كسر حدة اللون الأسود وأعطى للإطلالة طابعًا عصريًا ومودرن.

دينا فؤاد

كما ظهرت الفنانة دينا فؤاد مرتدية فستان أحمر جريء، أبرز قوام جسمهان جاء بصيحة الكب، الفستان ضيق من الجزء العلوي، وإنسيابي منالأسفل، مما أظهر تفاصيل جسمها الأنثوي.

أحمد السقا.. "البساطة سر الجاذبية"

فضل النجم أحمد السقا الابتعاد عن الرسميات المفرطة، وظهر ببدلة سوداء داكنة بتصميم كلاسيكي مريح، لكنه تخلى عن "رابطة العنق"، مكتفيًا بقميص أبيض مفتوح الزر الأول، مما منحه مظهرًا عفويًا وجذابًا يتناسب مع طبيعة المكان المفتوح.

مصطفى شعبان

ارتدى مصطفى بليزر من خامة "القطيفة" السوداء، خيارًا ذكيًا ومناسبًا جدًا لطقس الأهرامات المفتوح والبارد ليلًا في مهرجان "ذا بيست".

ونسق معع قميص أبيض ناصع و"بابيون" سوداء، ليظهر بإطلالة رسمية متكاملة وجذابة.