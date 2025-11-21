16 صورة ومعلومات عن صابرينا ماجد المتسابقة المصرية في ملكة جمال الكون 2025

كتبت- أسماء مرسي:

شهد عرض مصمم الأزياء رامي القاضي في دبي حضورا لافتا لعدد من النجمات والمشاهير، حيث تألقن بإطلالات متنوعة جمعت بين الأناقة والرُقي.

فيما يلي أبرز إطلالاتهن خلال العرض:

ليلى أحمد زاهر

تألّقت الفنانة ليلى أحمد زاهر بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون البورغندي تميز بقصته الانسيابية على الجسم، من توقيع مصمم الأزياء رامي القاضي وتنسيق الستايلست عمر عبد الغني.

اعتمدت ليلى تسريحة الشعر المرفوع لأعلى، واختارت مكياجا بدرجات النيود بتوقيع خبيرة التجميل أوليفيا يعقوب. وأكملت إطلالتها بمجوهرات من دار "تيفاني"، مكونة من أقراط طويلة، وخاتم.

أمينة خليل

ظهرت الفنانة أمينة خليل بفستان مكون من قطعتين، حيث ارتدت "كروب توب" مزيّنة بالريش باللون الأبيض، ونسقت معها جيب طويل مطرز بالترتر الفضي اللامع، واعتمدت مكياجا بسيطا وتسريحة شعر مرفوعة، وزينت اللوك بمجوهرات مكونة من أقراط طويلة وخاتم.

جيسيكا حسام

اختارت الفنانة الشابة جيسيكا حسام فستانا قصيرا فوق الركبة بقصّة الكب، جاء متعدد الألوان ولامعا، من توقيع رامي القاضي وتنسيق الستايلست عمر عبد الغني. ا

واختارت مكياجا قويا ركز على رسمة العيون، مع تسريحة شعر مرفوعة لأعلى من تنفيذ صالون لالوج للتجميل.

ديما الأسدي

أطلت البلوجر العراقية الشهيرة ديما الأسدي بفستان طويل باللون الأسود بقصة ضيّقة على الجسم ومزود بإكستنشن، كما اختارت مكياجا ترابيا، من تنفيذ صالون رنيم وجون للتجميل، وتسريحة شعر منسدلة على الجانبين من بواسطة المصفف جون ديميرجي.

وأكملت إطلالتها بمجوهرات من دار "Yessayan Jewelry"، مكونة من عقد وخاتم، وعدة أساور.

شيرين بيوتي

أما اليوتيوبر السورية شيرين بيوتي، اعتمدت فستانا طويلا باللون الأبيض بقصة واسعة، مع مكياج بدرجات الألوان الترابية وتسريحة شعر منسدلة على الكتفين، ونسقت مع الإطلالة كلاتش بنفس لون الفستان.

