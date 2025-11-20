أبرز إطلالات النجوم في الدورة الثانية من مهرجان "The best" بالأهرامات (صور)

شاركت المطربة هيفاء وهبي، عدة صور لها؛ من على خشبة مسرح بالرياض.

وظهرت هيفاء ترتدي عباءة فاخرة بتصميم لافت يجمع بين درجات المارون الخمري العميقة وطبعات بدرجات بنفسجية ووردية فاتحة.

والعباءة جاءت واسعة تنساب بانسيابية، مع تفاصيل مزخرفة على الأطراف تضيف لمسة فنية تراثية.

الوشاح الماروني المنسدل حول الرأس يُكمل تناغم الألوان ويوحي بإطلالة أنيقة، قوية وحاضرة على المسرح.

دلالات اللون المارون في عالم الموضة وفق صحف عالمية مثل "instyle" و "Vogue".

اللون المارون من الألوان الغنية بالمعاني، وغالبًا ما يرمز إلى:

1- القوة والهيبة:

لون يوحي بالثبات والثقة بالنفس.

2- العمق العاطفي:

يرتبط بالمشاعر العميقة والنضج العاطفي.

3- الفخامة والرقي:

من درجات الألوان التي تُستخدم في الموضة الراقية والمناسبات الرسمية.

4- الغموض الجذاب:

يجمع وقار اللون الداكن مع دفء الأحمر، فيعطي حضورًا قويًا ورومانسيًا في الوقت نفسه.