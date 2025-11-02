جيب مفتوح.. 8 صور ومعلومات عن أحدث ظهور لكارولين عزمي

"بهجة اللون الأصفر".. 5 صور ومعلومات عن إطلالة هنا شيحة

ظهرت الفنانة كارولين عزمي، بإطلالة راقية، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وصف الإطلالة

ارتدت كارولين جاكت قصير من الجلد البني، يعطي لمسة كلاسيكية لكنها شبابية.

ونسقت أسفله جيبة جينز زرقاء، مفتوحة من الأمام بفتحة حتى الركبة، تضيف عنصر الجرأة والتميز.

واختارت كارولين بوت أبيض طويل، مع الإطلالة وشنطة بيضاء.

ومن الأكسسوارات اختارت نظارة سوداء، ما أعطى توازن بين الجرأة والأناقة.

وكالعادة جاءت إطلالة كارولين متنوعة، جريئة بسبب فتحة الجيبة الأمامية الطويلة اللي لفتت الانتباه.

وعصرية، بسبب تنسيق البوت الأبيض الطويل مع الشنطة البيضاء والنظارة السوداء يعطي لمسة عصرية جداً.

وأنيقة لأن الجاكيت القصير الجلد البني يضيف لمسة كلاسيكية وراقية للإطلالة.