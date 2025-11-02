ليلى علوي تتألق بإطلالة جلدية جذابة.. كيف نسقت اللوك؟

"بهجة اللون الأصفر".. 5 صور ومعلومات عن إطلالة هنا شيحة

تألقت الفنانة ليلى علوي، بإطلالة أنيقة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام".

وظهرت ليلى مرتدية جاكت جلد باللون النبيتي، ونسقت معه "شال" كروهات ومتعدد الألوان من خامة الصوف الناعم، حول رقبة، مما أعطى الإطلالة روح الأناقة.

واعتمدت مكياجا بدرجات الألوان الترابية، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها.

وزينت إطلالتها بارتداء حقيبة سوداء بسيطة، وحذاء بنفس اللون.

الذي يعنيه اللون النبيتي البرجندي للجاكت الجلد في عالم الموضة؟

وفق موقع Who What Wear ذكر أن "الجاكتات الجلدية باللون النبيتي أصبحت الـ new black لخريف أي بديل أنيق للون الأسود الكلاسيكي.

وااللون النبيتي جريء لكن كلاسيكي، يُضيف لمسة شارع حضرية قوية ويُشعر بالثقة.

واختيار ليلى علوي للحاكت الطويل أعطاها احضورًا؛ يعكس القوة والأناقة الدائمة لديها.