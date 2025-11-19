كالأميرات.. 10 صور ومعلومات عن إطلالة يارا

16 صورة ومعلومات عن صابرينا ماجد المتسابقة المصرية في ملكة جمال الكون 2025

كتبت- أسماء مرسي:

لفتت المطربة يارا الأنظار بإطلالة ساحرة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت يارا مرتدية فستان طويل باللون "البينك" بقصة الكب من خامة الستان.

كما جاء الفستان بتصميم ضيق عند منطقة الخصر يبرز قوامها، ومنفوش من أسفل.

واعتمدت مكياجا بدرجات ألوان النيود، كما اختارت تسريحة الشعر المرفوعة لأعلى.

وزُينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من قلادة، وحلق، وأسورة، وخاتم.

تفاصيل الإطلالة:

الفستان من تصميم دار الأزياء "Maison7" بدبي.

تسريحة الشعر من تنفيذ المصفف فادي حرب.

بينما المجوهرات، من دار "سمرة" التي تشتهر بتصميم المجوهرات الراقية منذ عام 1941 في دبي.