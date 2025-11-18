سحر اللون الأسود.. زينة بإطلالة ملفتة على ريد كاربت سابع أيام القاهرة

فساتين مُبهرة.. نجمات تألقن باللون "البورجندي" في مهرجان القاهرة

خطفت الفنانة زينة الأنظار بإطلالة جريئة خلال حضورها اليوم السابع من مهرجان القاهرة السينمائي في دروته الـ46.

واختارت زينة الظهور بفستان طويل باللون الأسود "كت" مزينا بتطريزات باللون الفضي عند منطقة الصدر ونسقت معه جاكيت قصير بنفس اللون.

واعتمدت مكياجا ترابيا حيث وضعت أحمر شفاه باللون البيج الذي أبرز ملامح وجهها دون مبالغة.

واختارت أن تترك شعرها خصلات شعرها منسدلة على كتفيها.

ونسقت مع إطلالتها مجوهرات ماسية مكونة من كوليه وحلق وخاتم وحقيبة باللون الأسود.