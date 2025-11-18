إعلان

سحر اللون الأسود.. زينة بإطلالة ملفتة على ريد كاربت سابع أيام القاهرة

كتبت- شيماء مرسي

09:51 م 18/11/2025
    زينة
خطفت الفنانة زينة الأنظار بإطلالة جريئة خلال حضورها اليوم السابع من مهرجان القاهرة السينمائي في دروته الـ46.

واختارت زينة الظهور بفستان طويل باللون الأسود "كت" مزينا بتطريزات باللون الفضي عند منطقة الصدر ونسقت معه جاكيت قصير بنفس اللون.

واعتمدت مكياجا ترابيا حيث وضعت أحمر شفاه باللون البيج الذي أبرز ملامح وجهها دون مبالغة.

واختارت أن تترك شعرها خصلات شعرها منسدلة على كتفيها.

ونسقت مع إطلالتها مجوهرات ماسية مكونة من كوليه وحلق وخاتم وحقيبة باللون الأسود.

زينة مهرجان القاهرة السينمائي

