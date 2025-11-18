إعلان

إلهام شاهين بلوك جذاب ومكياج هادىء في سابع أيام مهرجان القاهرة

كتب : شيماء مرسي

09:42 م 18/11/2025

إلهام شاهين

سرقت الفنانة إلهام شاهين الأضواء على السجادة الحمراء بإطلالة جذابة خلال حضورها اليوم السابع من مهرجان القاهرة السينمائي في دروته الـ46.

وارتدت إلهام فستان قصير باللون الأسود، يتميز بأنه شفاف عند منطقة الأكمام، ونسقت مع إطلالتها حذاء وحقيبة يد بنفس اللون.

واعتمدت مكياجا هادئا حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات اللون الوردي الفاتح الذي يعطي البشرة نضارة وإشراقة.

واختارت أن تترك شعرها خصلات شعرها الريفي منسدلا على كتفيها.

ونسقت مع إطلالتها مجوهرات ماسية مكونة من كوليه وخاتم وساعة يد.

إطلالة إلهام شاهين

إلهام شاهين مهرجان القاهرة السينمائي فستان إلهام شاهين إطلالة إلهام شاهين

