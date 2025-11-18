إلهام شاهين بلوك جذاب ومكياج هادىء في سابع أيام مهرجان القاهرة

سرقت الفنانة إلهام شاهين الأضواء على السجادة الحمراء بإطلالة جذابة خلال حضورها اليوم السابع من مهرجان القاهرة السينمائي في دروته الـ46.

وارتدت إلهام فستان قصير باللون الأسود، يتميز بأنه شفاف عند منطقة الأكمام، ونسقت مع إطلالتها حذاء وحقيبة يد بنفس اللون.

واعتمدت مكياجا هادئا حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات اللون الوردي الفاتح الذي يعطي البشرة نضارة وإشراقة.

واختارت أن تترك شعرها خصلات شعرها الريفي منسدلا على كتفيها.

ونسقت مع إطلالتها مجوهرات ماسية مكونة من كوليه وخاتم وساعة يد.





