لجين عمران بإطلالة ساحرة.. سر اللوك

أبرز إطلالات النجوم في الدورة الثانية من مهرجان "The best" بالأهرامات (صور)

ظهرت الإعلامية لجين عمران بإطلالة ساحرة، وذلك خلال عدة صور لها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وأطلت لجين بفستان طويل باللون الأزرق الفاتح بقصة الأوف شولدر مصنوع من قماش التل، من تصميم "charbelkaramcouture".

أما بالنسبة للمكياج فاعتمدت لجين مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي الهادئ، بواسطة الميكب أرتيست "aidabeautyart".

واختارت تسريحة الشعر ذيل الحصان التي تناسب إطلالتها الساحرة، بواسطة مصففة الشعر "يامن السمان".

ونسقت مع فستانها مجوهرات ماسية مكونة من كوليه وأسورة وحلق وخاتم، من تصميم "tiffanyandco".