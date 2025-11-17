خطفت الأنظار في القاهرة السينمائي.. أجمل إطلالات هبة مجدي على مدار السنوات

تفاصيل الفستان



ظهرت ليلى بفستان طويل بلون البوردو الداكن، بتصميم سكيني ناعم من الكريب والأورجانزا.

الجزء العلوي بأكتاف مستقيمة وخط رقبة كلاسيكي بسيط، أما الجزء السفلي جاء بتفاصيل من الأورجانزا المتدرجة بدرجات الروز والبوردو، ومتوزعة بشكل “بتلات” على جانب واحد من الفستان.

ستايل الفستان يعكس بصمة رامي قاضي الهادية والمعروفة باللون الواحد والقماشة الراقية والقصّة الأنثوية.

المكياج والشعر



اعتمدت ليلى على مكياج مسحوب وهايلايتر خفيف بيبرز ملامحها.

أما الشعر فكان مرفوع، وأضاف نعومة للإطلالة وتركيز على الفستان.

سعر الفستان:



وبحسب ما صرّحت به دار أزياء Rami Kadi Maison de Couture لـ”مصراوي”، فإن سعر الفستان يبلغ 17,000 دولار، ما يعادل 800,700 جنيه.