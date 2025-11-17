إعلان

فستانها تخطى الـ 800 ألف جنيه.. ليلى أحمد زاهر تتألق بإطلالة راقية من رامي قاضي

كتبت- أميرة حلمي:

10:14 م 17/11/2025
خطفت ليلى أحمد زاهر الأنظار بإطلالة راقية وبسيطة في احتفالية مصمم الأزياء اللبناني رامي قاضي.

تفاصيل الفستان


ظهرت ليلى بفستان طويل بلون البوردو الداكن، بتصميم سكيني ناعم من الكريب والأورجانزا.

الجزء العلوي بأكتاف مستقيمة وخط رقبة كلاسيكي بسيط، أما الجزء السفلي جاء بتفاصيل من الأورجانزا المتدرجة بدرجات الروز والبوردو، ومتوزعة بشكل “بتلات” على جانب واحد من الفستان.

ستايل الفستان يعكس بصمة رامي قاضي الهادية والمعروفة باللون الواحد والقماشة الراقية والقصّة الأنثوية.

download

المكياج والشعر


اعتمدت ليلى على مكياج مسحوب وهايلايتر خفيف بيبرز ملامحها.
أما الشعر فكان مرفوع، وأضاف نعومة للإطلالة وتركيز على الفستان.

سعر الفستان:


وبحسب ما صرّحت به دار أزياء Rami Kadi Maison de Couture لـ”مصراوي”، فإن سعر الفستان يبلغ 17,000 دولار، ما يعادل 800,700 جنيه.

ليلى أحمد زاهر رامي قاضي مصمم الأزياء اللبناني رامي قاضي

