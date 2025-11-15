إعلان

أحمد مالك بإطلالة أنيقة في فعاليات رابع أيام مهرجان القاهرة

كتبت- أسماء مرسي:

02:49 م 15/11/2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    أحمد مالك
  • عرض 3 صورة
    أحمد مالك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ظهر الفنان أحمد مالك، بإطلالة كاجوال أنيقة خلال حضوره فعاليات رابع أيام مهرجان القاهرة السينمائي في دروته الـ46.

ارتدى أحمد جاكيت باللون الأسود، ونسق أسفله تيشرت أبيض وبنطلون أسود.

وأكمل اللوك بارتداء حذاء أنيق باللون الأسود.

وارتدى إكسسوارات بسيطة مكونة من قبعة، بالإضافة إلى ساعة يد.

اقرأ أيضا:

أروى جودة جذابة.. فساتين بقصة "الأميرات" في مهرجان القاهرة

حكاية فستان من القاهرة السينمائي.. صاحبته سرقت الأضواء بجمالها في الافتتاح

نجلاء بدر بفستان مكشوف.. نجمات تألقن بفتحة ساق جريئة في القاهرة السينمائي

"زي القمر".. ناقد موضة يعلق على إطلالة ميس حمدان في القاهرة السينمائي

من أروع إطلالات مهرجان القاهرة السينمائي.. خبير موضة يعلق على أفضل 3 إطلالات

مهرجان القاهرة السينمائي طلالات مهرجان القاهرة السينمائي حمد مالك طلالة أحمد مالك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
عاجل| الداخلية تحبط أكبر صفقة مخدرات في 2025 بقيمة 2.7 مليار جنيه - اضغط للتفاصيل
تحذير من الأرصاد: الأمطار مستمرة وقد تمتد للقاهرة- اضغط للتفاصيل
ملفتة ومكشوفة.. أجرأ إطلالات النجمات في مهرجان القاهرة- اضغط للتفاصيل
التقديم غدًا.. أسعار شقق ديارنا في 15 مدينة جديدة- اضغط للتفاصيل