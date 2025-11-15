أحمد مالك بإطلالة أنيقة في فعاليات رابع أيام مهرجان القاهرة

نجلاء بدر بفستان مكشوف.. نجمات تألقن بفتحة ساق جريئة في القاهرة السينمائي

ظهر الفنان أحمد مالك، بإطلالة كاجوال أنيقة خلال حضوره فعاليات رابع أيام مهرجان القاهرة السينمائي في دروته الـ46.

ارتدى أحمد جاكيت باللون الأسود، ونسق أسفله تيشرت أبيض وبنطلون أسود.

وأكمل اللوك بارتداء حذاء أنيق باللون الأسود.

وارتدى إكسسوارات بسيطة مكونة من قبعة، بالإضافة إلى ساعة يد.

