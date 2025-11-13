"يناسب قوامها".. خبير موضة يعلق على إطلالة سارة نور في القاهرة السينمائي



خطفت نجمات الفن الأنظار بإطلالاتهن الأنيقة بفساتين باللون الأسود على السجادة الحمراء خلال افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.



وفي هذا التقرير، يستعرض "مصراوي" النجمات التي تألقن بفساتين باللون الأسود في افتتاح المهرجان.



يسرا

ارتدت يسرا فستان طويل باللون الأسود شفاف من الأسفل وبفتحة ساق جريئة، وتميز الفستان بأنه مزود بفتحة ساق جريئة، واعتمدت مكياجا قويا، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الأحمر.

لبلبة

تألقت الفنانة لبلبة بفستان طويل بنقشة "فرعونية" ومزين بتطريزات لامعة بالكامل أضفت عليه لمسة من الجاذبية، واعتمدت مكياجا فرعونيا قويا، إذ وضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر الناري، وركزت على رسمة عيونها، وزينت إطلالتها بإرتداء مجوهرات بسيطة مكونة من حلق، وأسورة، وكوليه.

بوسي شلبي

أطلت الإعلامية بوسي شلبي بفستان طويل باللون الأسود بصيحة الأوف شولدر ونسقت مع إطلالتها حقيبة باللون الفضي، واختارت تسريحة الشعر ذيل الحصان.

إسعاد يونس

ظهرت الفنانة إسعاد يونس ببدلة باللون الأسود ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأبيض وحقيبة باللون الأسود.

هنادي مهنا

ارتدت الفنانة هنادي مهنا فستان طويل باللون الأس بصيحة الظهر المكشوف وبفتحة ساق جريئة.

إلهام شاهين

ارتدت الفنانة إلهام شاهين فستان طويل باللون الأسود من قماش الدانتيل، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها الويفي منسدلا على كتفيها.



عبير صبري

أطلت الفنانة عبير صبري بفستان طويل باللون الأسود بقصة الكب ومزينا بتطريزات باللون الذهبي، وتركت شعرها منسدلا.

سلمى أبو ضيف

ارتدت الفنانة سلمى أبو ضيف فستان طويل باللون الأسود مزينا بتطريزات باللون الفضي عند منطقة الصدر.

رشا مهدي

اختارت الفنانة رشا مهدي الظهور بفستان طويل بقصة "الكب" وبفتحة ساق جريئة، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا.

صفية العمري

تألقت الفنانة صفية العمري بفستان طويل باللون الأسود اللامع، ونسقت مع إطلالتها حقيبة يد صغيرة وحذاء بنفس اللون.

نرمين الفقي

ارتدت الفنانة نرمين الفقي فستان طويل بقصة الكب مزينا بالكامل بالتطريزات وشفاف من الأسفل، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.