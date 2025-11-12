من الألماس وسعرها ملايين.. أفخم وأشهر 6 مجوهرات ملكية حول العالم

مع كل دورة تتنافس نجمات الفن على لفت الأنظار على السجادة الحمراء خلال حضورهن مهرجان القاهرة السينمائي.

لكن هذا العام كسرت بعض الفنانات التقاليد وظهرن بفساتين تتسم بالجرأة أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي هذا السياق، يستعرض "مصراوي" أجرأ إطلالات النجمات في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، وفقا لما أوضحته مصممة الأزياء زينب الشوربجي في تصريحات خاصة لـ "مصراوي".

صبا مبارك

ظهرت الفنانة صبا مبارك بلوك مختلف وجريء على السجادة الحمراء، حيث ارتدت فستان طويل باللون الأزرق مكشوف عند منطقة الخصر وبفتحة ساق جريئة، واختارت مكياج عيون سموكي مع وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود الهادئة، واعتمدت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى التي أبرزت ملامحها وجهها دون مبالغة.

نرمين الفقي

أطلت الفنانة نيرمين الفقي بفستان أنيق بقصة الكب، مزينا بالتطريزات باللون الفضي اللامع، وتميز الفستان أيضا بخامة شفافة في الجزء السفلي من التصميم، ولم تكتفي بهذا بل أكملت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من كوليه وحلق وخاتم.

بسمة

أما الفنانة بسمة فخطفت الأنظار على السجادة الحمراء بإطلالة براقة ولامعة، حيث اختارت فستان طويل باللون الأسود بقصة ضيقة وانسيابية عند منطقة الخصر وزادت من جرأته بفتحة ساق مبالغ فيها.

نجلاء بدر

واختارت الفنانة نجلاء بدر إطلالة عصرية، حيث ظهرت بفستان أزرق طويل "كت"ومزينا بـ الشراشيب المنسدلة من الأسفل، واختارت تسريحة الشعر ذيل الحصان التي أضفت على إطلالتها جاذبية ورقي.

رانيا يوسف

تألقت الفنانة رانيا يوسف بفستان باللون البيج بقصة "الكب" الجريء، وتميز الفستان بأنه مزينا بتطريزات فضية زادت من أناقته وجاذبيته.

إلهام وجدي

اختارت الفنانة إلهام وجدي الظهور بإطلالة أثارت الجدل على السجادة الحمراء، حيث ظهرت بفستان طويل باللون الفضي اللامع بقصة الكب وبفتحة ساق جريئة.

هنادي مهنا

تألقت الفنانة هنادي مهنا بفستان طويل باللون الأسود جمع تصميمه بين الجرأة والأناقة، حيث اعتمدت صيحة الظهر المكشوف وفتحة الساق، ووضعت مكياجا قويا يركز على رسمة عينيها.