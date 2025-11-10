"جاذبية اللون الوردي".. نسرين طافش بإطلالة ساحرة

7 صور ومعلومات عن إطلالة إيمان العاصي في أحدث ظهور

تألقت الفنانة نسرين طافش بإطلالة ساحرة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

واللون الوردي الذي ارتدته الفنانة نسرين طافش يضيف لمسة أنثوية ساحرة وناعمة للمرأة، كما أنه يمكن تنسيقه مع العديد من الإكسسوارات، وفقا لـ "فوج".

وأطلت نسرين فستان طويل باللون الوردي مزينا بتطريزات لامعة عند منطقة الخصر، من توقيع "MOONMAINS".

واعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت مكياجا بدرجات ألوان النيود أبرز جمالها.

واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى بطريقة تتناسب إطلالتها الساحرة التي ظهرت بها.

وزينت إطلالتها بإرتداء باكسسورات مكونة من أقراط وخاتم ومجموعة أساور وساعة يد.