يارا السكري تخطف الأنظار بإطلالة جذابة في أحدث ظهور

تألقت الفنانة يارا السكري، بإطلالة راقية، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وساعد اللون الأسود في إبراز قوام ورشاقة الفنانة يارا السكري، كما أنه يتماشى مع تسريحة الشعر المرفوع لأعلى، وفقا لـ "فوج".

أطلت يارا بفستان طويل باللون الأسود بقصة "الكب" مصنوع من المخمل، ونسقت معه إسكارف بنفس اللون وضعته على رقبتها.

واعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت مكياجا بدرجات ألوان النيود.

واختارت تسريحة الشعر المرفوعة لأعلى بطريقة تتناسب إطلالتها الراقية.

وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات ماسية مكونة من أقراط وخاتم.