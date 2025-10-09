مي حلمي تخطف الأنظار بفستان باللونين اللافندر والأبيض- سر اللوك

شاركت مي حلمي مجموعة من الصور الجديدة عبر حسابها الرسمي على إنستجرام.

الفستان طويل، مصمم بقصة أنيقة تلامس الأرض أو تصل إلى الكاحل تقريبًا، مع خامة خفيفة تمنح حرية حركة.

الفستان يحتضن مزيجًا جميلًا من النقوش الدقيقة التي تجمع بين اللون اللافندر الباستيل واللون الأبيض النقي، ما يعطيه طابعًا رقيقًا وأنثويًا.

سر اختيار اللون

اختيار الألوان الأبيض يخفف من حدة اللون اللافندر، ويُضفي إشراقة نقية على الإطلالة.

واللافندر بدوره يضيف لمسة رومانسية وحالة من الهدوء والنعومة.

الإطلالة تُعبر عن توازن بين الرقي والأنوثة؛ اللون الفاتح والنقوش تصنع مظهرًا متزنًا لا يطغى فيه أي عنصر على الآخر.