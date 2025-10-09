كتبت- نرمين ضيف الله:

شاركت أميرة فتحي مجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي على إنستجرام من ختام مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط.

وظهرت أميرة بإطلالة أنيقة حيث ارتدت فستانًا أخضر كب من قماش الشيفون، تميز بتصميمه الناعم وانسيابيته.

ما أضفى عليها لمسة من الرقي والجاذبية.

واختارت مكياجًا ناعمًا بدرجات النيود، أبرز ملامح وجهها بأسلوب طبيعي، ونسقت إطلالتها بتسريحة شعر بسيطة زادت من جمالها.

وحصدت الصور تفاعلًا واسعًا من المتابعين الذين أشادوا بأناقتها وحضورها اللافت على السجادة الحمراء.

سر اختيار اللون الأخضر؟

اختيارها لفستان باللون الأخضر الزمردي أضاف لمسة فخامة، خاصة أنه لون يبرز على السجادة الحمراء ويعكس الحيوية والجرأة، كما يتناسب مع لون بشرتها.