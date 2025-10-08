إعلان

7 صور ساحرة ومعلومات عن إطلالة هدى الإتربي في أحدث ظهور

كتب : أسماء مرسي

07:00 م 08/10/2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    الفنانة هدى الإتربي (5)
  • عرض 7 صورة
    الفنانة هدى الإتربي (6)
  • عرض 7 صورة
    الفنانة هدى الإتربي (2)
  • عرض 7 صورة
    الفنانة هدى الإتربي (8)
  • عرض 7 صورة
    الفنانة هدى الإتربي (7)
  • عرض 7 صورة
    الفنانة هدى الإتربي (4)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت- أسماء مرسي:

تألقت الفنانة هدى الإتربي بإطلالة جريئة وأنيقة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت هدى مرتدية فستان طويل بقصة واسعة باللون الأصفر، مزين بنقوشات و تطريزات مميزة.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات الألوان الترابية، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين.

وزُينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات بسيطة مكونة من حلق، وسلسلة، أسورة، بالإضافة إلى ساعة يد ونظارة شمسية.

تفاصيل الإطلالة:

الفستان من الماركة الشهيرة "Be My Guest Shopping".

الفنانة هدى الإتربي إطلالة هدى الإتربي هدى الإتربي على إنستجرام هدى الإتربي بفستان طويل

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان