7 صور ساحرة ومعلومات عن إطلالة هدى الإتربي في أحدث ظهور

بعد تتويجها.. 15 صورة ومعلومات عن الفائزة بلقب ملكة جمال السلفادور 2025

كتبت- أسماء مرسي:

تألقت الفنانة هدى الإتربي بإطلالة جريئة وأنيقة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت هدى مرتدية فستان طويل بقصة واسعة باللون الأصفر، مزين بنقوشات و تطريزات مميزة.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات الألوان الترابية، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين.

وزُينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات بسيطة مكونة من حلق، وسلسلة، أسورة، بالإضافة إلى ساعة يد ونظارة شمسية.

تفاصيل الإطلالة:

الفستان من الماركة الشهيرة "Be My Guest Shopping".