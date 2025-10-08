7 صور ساحرة ومعلومات عن إطلالة هدى الإتربي في أحدث ظهور

توجت أدريانا بريجيت ريفاس ملكة جمال أوسولوتان، بلقب ملكة جمال العالم السلفادور 2025/2026، في حفل أُقيم في ختام مسابقة ملكة جمال السلفادور 2025.

وأطلت أدريانا بإطلالة جريئة، حيث ارتدت فستان طويل باللون الذهبي"كت" شفاف من الأسفل ومزينا بالتطريزات بالكامل.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا قويا حيث وضعت أحمر شفاه باللون الأحمر الناري.

واختارت أدريانا أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها. وفي هذا التقرير، نرصد لكم أبرز معلومات عن أدريانا بريجيت ملكة جمال العالم السلفادور 2025، وفقا لـ "missworld".

-ستشارك في مهرجان ملكة جمال العالم الثالث والسبعين لعام 2026. -تبلغ من العمر 23 عاما. -حاصلة على درجة البكالوريوس في العلوم العامة (تخصص علم الأحياء).

-تتحدث اللغة الإنجليزية. -تركز على تمكين الشباب من خلال التوعية بالصحة العقلية ومهارات التواصل.

-حصلت على لقب ملكة جمال أوسولوتان.

-تحرص أدريانا دائما على مشاركة متابعيها يومياتها وصورها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

-يتابعها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام 1,787 ألف متابع.