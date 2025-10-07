آمال ماهر تتألق بلوك جذاب.. لماذا اختارت هذا اللون؟

تألقت المطربة آمال ماهر بإطلالة أنيقة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

ووفقا لـ "فوج"، ارتداء الفستان باللون الفضي يمنح المرأة إطلالة أنيقة وعصرية، كما أنه مناسبة للاستخدام اليومي والسهرات.

وارتدت آمال بفستان طويل باللون الفضي "كت" مزينا بالكامل بالتطريزات.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

واختارت آمال أن تترك شعرها منسدلا بطريقة تناسب إطلالتها الجذابة والأنيقة.

وزينت آمال إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من أقراط وساعة يد وخاتم.