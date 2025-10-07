إعلان

آمال ماهر تتألق بلوك جذاب.. لماذا اختارت هذا اللون؟

كتبت- شيماء مرسي

08:18 م 07/10/2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    آمال ماهر
  • عرض 7 صورة
    آمال ماهر
  • عرض 7 صورة
    آمال ماهر
  • عرض 7 صورة
    آمال ماهر
  • عرض 7 صورة
    آمال ماهر
  • عرض 7 صورة
    آمال ماهر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تألقت المطربة آمال ماهر بإطلالة أنيقة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

ووفقا لـ "فوج"، ارتداء الفستان باللون الفضي يمنح المرأة إطلالة أنيقة وعصرية، كما أنه مناسبة للاستخدام اليومي والسهرات.

وارتدت آمال بفستان طويل باللون الفضي "كت" مزينا بالكامل بالتطريزات.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

واختارت آمال أن تترك شعرها منسدلا بطريقة تناسب إطلالتها الجذابة والأنيقة.

وزينت آمال إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من أقراط وساعة يد وخاتم.

آمال ماهر

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

- خليل الحية من شرم الشيخ: وفد حماس جاء لإنهاء حرب غزة
بعد عامين من اندلاعها.. كيف غيّرت حرب غزة الشرق الأوسط إلى الأبد؟