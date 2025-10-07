إعلان

الأبيض يليق بها.. روجينا تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة

07:58 م 07/10/2025
    الفنانة روجينا (1)
    الفنانة روجينا (4)
    الفنانة روجينا (3)
    الفنانة روجينا (5)

كتبت- شيماء مرسي

أطلت الفنانة روجينا بإطلالة أنيقة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وارتدت روجينا فستان طويل باللون الأبيض ضيق عند منطقة الخصر، من تصميم مصممة الأزياء مي علام.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود، بواسطة الميكب أرتيست نسمة علي.

واختارت روجينا أن تترك شعرها منسدلا بطريقة تناسب إطلالتها الجذابة والأنيقة، بواسطة مصفف الشعر محمد شبورة.

وزينت روجينا إطلالتها بمجوهرات مكونة من أقراط طويلة وأسورة وخاتم، من تصميم "yararamzyjewelry".

إطلالة أنيقة إنستجرام روجينا إطلالة ساحرة

