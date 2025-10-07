ناهد السباعي بإطلالة جريئة.. ما سر اختيارها لـ اللون البستاج؟

أطلت الفنانة ناهد السباعي بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

ووفقا لـ "instyle"، يضفي اللون البستاج لمسة من الجاذبية والأناقة، كما أنه يسهل تنسيقه مع العديد من المجوهرات.

وارتدت ناهد فستان قصير باللون البستاج ونسقت معه كارديجان طويل بنفس اللون.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

واختارت ناهد أن تترك شعرها منسدلا بطريقة تناسب إطلالتها الجريئة.