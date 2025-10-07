نادية الجندي بإطلالة جريئة في أحدث ظهور

أطلت الفنانة نادية الجندي بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

ووفقا لموقع "kingdomofwhite"، فإن ارتداء فستان باللون الأبيض يمنح المرأة مظهرا أنيقا وإشراقة طبيعية للبشرة.

وارتدت نادية فستان قصير بقصة "الكب" باللون الأبيض، ونسقت مع إطلالتها حذاء بنفس اللون.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي.

واختارت نادية أن تترك شعرها الويفي منسدلا على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها الجريئة.

وزينت نادية إطلالتها بمجوهرات باكسسوارات مكونة من سلسلة وخاتم وساعة يد.