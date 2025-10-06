إعلان

درة تتألق بالأحمر الناري.. كيف أطلت في أحدث ظهور؟

كتب : شيماء مرسي

06:35 م 06/10/2025
    الفنانة درة بإطلالة جذابة
    الفنانة درة بإطلالة جذابة
    الفنانة درة بإطلالة جذابة
    الفنانة درة بإطلالة جذابة
    الفنانة درة بإطلالة جذابة
    الفنانة درة بإطلالة جذابة

كتبت- شيماء مرسي

ظهرت الفنانة درة بإطلالة جذابة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وارتدت درة بلوزة باللون الأحمر ونسقت معها بنطلون جلد ومعطف طويل وحذاء بنفس اللون، من تصميم "khalilzein.official".

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا قويا، حيث ركزت على رسمة عينيها، بواسطة الميكب أرتيست سليم أحمد.

واختارت درة تسريحة الشعر المرفوع لأعلى، بطريقة تناسب إطلالتها الجذابة، بواسطة صالون الصغير.

وزينت درة إطلالتها بمجوهرات مكونة من سلسلة وخاتم وحلق، من تصميم "alaninajewlery".

الفنانة درة بالأحمر الناري الفنانة درة على إنستجرام إطلالة الفنانة درة الفنانة درة

