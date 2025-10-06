ندى موسى تتألق بالأسود.. ما سر اللوك؟

كتبت- شيماء مرسي

ظهرت الفنانة ندى موسى بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وارتدت ندى فستان قصير باللون الأسود "كت" وبصيحة الظهر المكشوف، من تصميم "patriziapepe".

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود، بواسطة الميكب أرتيست دينا رشيد.

واختارت ندى تسريحة الشعر المرفوع لأعلى، بطريقة تناسب إطلالتها الجريئة.

وزينت دنيا إطلالتها باكسسوارات مكونة من سلسلة وخاتم وساعة يد.

ونسقت ندى مع إطلالتها الجريئة حقيبة يد صغيرة باللون الأسود من تصميم "okhtein".