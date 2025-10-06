سلمى أبو ضيف بإطلالة جذابة في أحدث ظهور

كتبت- شيماء مرسي

أطلت الفنانة سلمى أبو ضيف إطلالة جذابة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وظهرت سلمى بفستان طويل باللون الأسود ونسقت مع إطلالتها حقيبة يد صغيرة وحذاء بنفس اللون، من تصميم مصممة الأزياء ياسمين قناوى.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي، بواسطة الميكب أرتيست سلمى شريف.

واختارت سلمى تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى، بطريقة تناسب إطلالتها الجذابة، بواسطة صالون الصغير.

وزينت سلمى إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من حلق وخاتم وكوليه.