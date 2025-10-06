إعلان

سلمى أبو ضيف بإطلالة جذابة في أحدث ظهور

كتب : شيماء مرسي

01:50 م 06/10/2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    سلمى أبو ضيف (2)
  • عرض 8 صورة
    سلمى أبو ضيف (5)
  • عرض 8 صورة
    سلمى أبو ضيف (6)
  • عرض 8 صورة
    سلمى أبو ضيف (7)
  • عرض 8 صورة
    سلمى أبو ضيف (4)
  • عرض 8 صورة
    سلمى أبو ضيف (3)
  • عرض 8 صورة
    سلمى أبو ضيف (8)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت- شيماء مرسي

أطلت الفنانة سلمى أبو ضيف إطلالة جذابة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وظهرت سلمى بفستان طويل باللون الأسود ونسقت مع إطلالتها حقيبة يد صغيرة وحذاء بنفس اللون، من تصميم مصممة الأزياء ياسمين قناوى.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي، بواسطة الميكب أرتيست سلمى شريف.

واختارت سلمى تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى، بطريقة تناسب إطلالتها الجذابة، بواسطة صالون الصغير.

وزينت سلمى إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من حلق وخاتم وكوليه.

سلمى أبو ضيف إطلالة جذابة إنستجرام

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

عيار 24 يسجل 6000 جنيه لأول مرة في مصرالذهب عند قمة تاريخية..
مواد كحولية.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو سيارة "الفعل الفاضح" بالمحور
لا سلام دون دولة فلسطينية وجيش مصر لا يهاب التحدي.. 5 رسائل من السيسي في ذكرى نصر أكتوبر