ياسمين صبري جذابة.. إطلالات نجمات العرب خطفت الأضواء في باريس

صور ومعلومات عن إطلالة منى زكي في أحدث ظهور

شهد أسبوع الموضة في باريس هذا العام حضورا مميزا للنجمات العربيات، اللاتي تألقن بإطلالات غير مألوفة خطفت الأنظار وأثارت إعجاب الحضور.

مي عمر

ظهرت الفنانة مي عمر، بإطلالة غير تقليدية، إذ ارتدت فستانا قصيرا فوق الركبة باللون الأسود بقصة ضيقة على الجسم، من توقيع العلامة التجارية الفاخرة للأزياء "كريستينا فيدلسكايا"، وتنسيق الاستايلست "بوسي الشهاوي"، واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على كتفيها.

ونسقت مع إطلالتها كلاتش وقبعة، بالإضافة إلى حذاء أنيق باللون الأسود من "Roger Vivier" علامة تجارية فرنسية،

وزُينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من حلق، وخاتم.

ياسمين صبري

كما اختارت الفنانة ياسمين صبري الظهور بإطلالة مميزة خلال حضورها عرض أزياء دار Balmain، إذ ارتدت جمبسوت شورت من الجلد باللون الأخضر الداكن، بتصميم أوفر سايز، من توقيع مصمم الأزياء الفرنسي "أوليفييه روستينج"، واعتمدت مكياجا بدرجات ألوان النيود، وتسريحة شعر منسدلة على كتفيها.

رزان جمال

بينما خطفت الأنظار الفنانة اللبنانية رزان جمال بإطلالتها، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون الرصاصي بقصة واسعة من توقيع مصمم الأزياء جوناثان أندرسون.

واعتمدت مكياجا هادئا من تنفيذ خبير التجميل أورور جوتييه، وتسريحة شعر مرفوعة لأعلى بواسطة المصفف فابيو بيتري.

ونسقت مع إطلالتها حقيبة باللون الفضي اللامع، وحذاء أنيق باللون الأسود.

أسيل عمران

كما تألقت الممثلة السعودية أسيل عمران بإطلالة أنيقة، حيث ظهرت بفستان فضي لامع مرصع بالترتر بقصة "حورية البحر"، واختارت وضع مكياج بدرجات النيود، وتسريحة شعر منسدلة على الأكتاف.

