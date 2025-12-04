كفتاة عشرينية.. إلهام شاهين بفستان طاووس في مهرجان البحر الأحمر

فستان حورية البحر.. إطلالة جذابة لـ مي عمر مع محمد سامي في مهرجان البحر

تألقت الفنانة إلهام شاهين بإطلالة ساحرة جعلتها تبدو كفتاة عشرينية، على السجادة الحمراء خلال حضورها فعاليات افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الخامسة.

ظهرت إلهام مرتدية فستانا طويلا بقصة "الأوف شولدر" باللون الأزرق، مزين بنقوشات مميزة، ومزودا بإكستنشن بنفس اللون.

واعتمدت مكياجا قويا وركزت على رسمة عيونها، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على كتفيها.

وزينت اللوك بارتداء مجوهرات مكونة من أقراط طويلة، وخاتم.