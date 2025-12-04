إعلان

كفتاة عشرينية.. إلهام شاهين بفستان طاووس في مهرجان البحر الأحمر

كتبت- أسماء مرسي:

07:33 م 04/12/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    إلهام شاهين بفستان طاووس
  • عرض 5 صورة
    إلهام شاهين
  • عرض 5 صورة
    إلهام شاهين
  • عرض 5 صورة
    إلهام شاهين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تألقت الفنانة إلهام شاهين بإطلالة ساحرة جعلتها تبدو كفتاة عشرينية، على السجادة الحمراء خلال حضورها فعاليات افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الخامسة.

ظهرت إلهام مرتدية فستانا طويلا بقصة "الأوف شولدر" باللون الأزرق، مزين بنقوشات مميزة، ومزودا بإكستنشن بنفس اللون.

واعتمدت مكياجا قويا وركزت على رسمة عيونها، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على كتفيها.

وزينت اللوك بارتداء مجوهرات مكونة من أقراط طويلة، وخاتم.

إلهام شاهين بفستان طاووس لهام شاهين هرجان البحر الأحمر

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان