الأسود يليق بها.. أسماء جلال بفستان جذاب في مهرجان البحر الأحمر

كتبت- أسماء مرسي:

07:26 م 04/12/2025
    الفنانة أسماء جلال
    أسماء جلال

أطلت الفنانة أسماء جلال بإطلالة جذابة على السجادة الحمراء خلال حضورها فعاليات افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الخامسة.

ظهرت أسماء مرتدية فستان طويل بقصة الكم الواحد باللون الأسود، تميز بأنه بقصة ضيقة على الجسم ومزين بالترتر اللامع.

واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المرفوعة لأعلى.

وزينت اللوك بارتداء مجوهرات مكونة من أقراط طويلة، وأسورة.

الفنانة أسماء جلال أسماء جلال مهرجان البحر الأحمر السينمائي

