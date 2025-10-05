بالفوشيا.. أمينة خليل بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها

بفستان جريء.. زينة تتألق في أحدث ظهور لها بهذه الإطلالة

تظهر أمينة خليل بإطلالة براقة وجريئة تناسب الحفلات أو المناسبات الخاصة، والتي تعكس أناقتها المعروفة بالوردي الساخن.

الفستان مزود بـحمالات رفيعة وقصة صدر على شكل حرف V، وهو مغطى بالكامل بشراريب لامعة متدلية تبدأ من أعلى الصدر وتنتهي فوق الركبتين، مما يضفي عليها حركة وتألقًا مع كل خطوة.

اختارت صندلًا بكعب عالٍ باللون الفضي أو الكريستالي، يبدو مرصعًا بالأحجار اللامعة على الأشرطة، مما يكمل المظهر الاحتفالي واللامع.

ترتدي عقدًا لافتًا حول العنق يبدو كأنه قطعة ذهبية كبيرة أو مرصعة، بتصميم يشبه الثعبان أو شكل مميز متدلي.

تزين معصميها بعدة أساور ذهبية متراصة، بعضها عريض والبعض الآخر رفيع، ترتدي عدة خواتم رقيقة في أصابعها.

تصفيفة شعرها بسيطة وطبيعية، حيث يبدو شعرها البني الفاتح منسدلاً على كتفيها بتموجات خفيفة.

يبدو مكياجها برونزيًا ودافئًا مع التركيز على إبراز جمال البشرة السمراء، وتظهر شفاهها بلون طبيعي أو نيود.