بصيحة الكب.. جومانا مراد تخطف الأنظار بإطلالتها

كتب : أسماء مرسي

10:57 م 04/10/2025
كتبت- أسماء مرسي:

أطلت الفنانة جومانا مراد بإطلالة ناعمة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

ظهرت جومانا مرتدية فستان طويل متعدد الألوان، تميز بأنه بقصة الكب منفوش من أسفل.

واعتمدت مكياجا بدرجات ألوان النيود، واختارت تسريحة الشعر المرفوعة لأعلى.

وزُينت جومانا إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من أقراط طويلة.

وفقا لموقع "aestheticsofjoy"، ارتداء فستان متعدد الألوان خيارا جريئا ومميزا يضفي لمسة من الجاذبية والأناقة على الإطلالة.

كما يمنح مرتديه حضورا لافتا، ويتميز بسهولة تنسيقه مع إكسسوارات بألوان مختلفة.

