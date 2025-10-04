من الجلد.. كريم فهمي بإطلالة جذابة في أحدث ظهور

كتبت- أسماء مرسي:

ظهر الفنان كريم فهمي، بإطلالة جذابة وأنيقة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطل كريم مرتدي جاكيت من خامة الجلد باللون الأسود، ونسق أسفله قميص وبنطلون بنفس اللون.

وأكمل إطلالته بارتداء حذاء ونظارة شمسية باللون الأسود.

وفقا لموقع "infinityleathers"، ارتداء الرجل الجاكيت الجلد يمنحه مظهرا أنيقا وعصريا، كما يعزز من ثقته بنفسه.

الجاكيت الجلد مناسب للارتداء في مناسبات متعددة، وهو مصنوع من خامة قوية تساعد على الحفاظ على حرارة الجسم في الأيام الباردة.