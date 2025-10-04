إعلان

خطف الأنظار بمظهره الجذاب.. 16 صورة لـ أجمل إطلالات ملك جمال لبنان 2025

كتبت- شيماء مرسي

10:45 ص 04/10/2025
خطف الشاب اللبناني سعد الدين حنينة الأنظار إليه بعد تتويجه بلقب ملك جمال لبنان 2025.

واستطاع سعد أن يلفت أنظار لجنة التحكيم بمظهره الجذاب وحضوره اللافت ومبادراته الخيرية.

وفي هذا الصدد، نرصد لكم أجمل إطلالات سعد الدين حنينة ملك جمال لبنان 2025، وفقا لمصممة الأزياء زينب الشوربجي.

بدلة باللون الأبيض

ظهر سعد ببدلة باللون الأبيض ونسق أسفلها قميص بنفس اللون وبنطلون باللون الأسود.

بدلة باللون الأزرق

ارتدى حنينة بدلة باللون الأزرق ونسقت أسفلها قميص باللون الأبيض.

جاكيت باللون الأبيض

أطل سعد الدين بجاكيت طويل باللون الأبيض ونسقت أسفله قميص باللون الأبيض وإسكارف بنفس اللون.

سوت باللون البني

ظهر سعد بسوت باللون البني مكونة من جاكيت وبنطلون.

تي شيرت باللون الأبيض

ارتدى تي شيرت باللون الأبيض ونسق مع إطلالته بنطلون باللون الأسود.

ملك جمال لبنان 2025 سعد الدين حنينة

