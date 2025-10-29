"فستان جريء".. 6 صور ومعلومات عن إطلالة رانيا منصور

تألقت الفنانة رانيا منصور، بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت رانيا مرتدية فستان طويل باللون الأسود بقصة الكب بتصميم ضيق على الجسم، كما تميز بأنه مكشوفا عند منطقة البطن، ومزود بفتحة ساق جريئة.

واعتمدت مكياجا قويا، إذ وضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر الناري يتناسب مع إطلالتها الجريئة.

واختارت رانيا تسريحة الشعر المرفوعة لأعلى.

ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود.

وزُينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من حلق، وعدة خواتم.

تفاصيل الإطلالة:

تسريحة الشعر من تنفيذ المصفف مجدي أشرف.

والمكياج بواسطة صالون الصغير.

المجوهرات من توقيع دار "بيجو".