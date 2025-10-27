إعلان

نادين نجيم بإطلالة جريئة.. ما سر ارتدائها اللون الأسود؟

كتب : شيماء مرسي

08:07 م 27/10/2025
كتبت- شيماء مرسي


أطلت الفنانة نادين نسيب نجيم بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ووفقا لـ "instle"، ويمتاز اللون الأسود بمرونته، حيث يمكن تنسيقه بسهولة مع مختلف الألوان، مما يجعله خيارا مثاليا للنساء.

وارتدت نادين فستان طويل باللون الأسود شفاف، من تصميم "dolcegabbana" ونسقت معه حذاء بنفس اللون.

واعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

واختارت أن تترك شعرها منسدلا بطريقة تناسب إطلالتها الجذابة

وزُينت إطلالتها بإرتداء مجوهرات ماسية مكونة من أسورة وخاتم.

نادين نسيب نجيم إطلالة جريئة إنستجرام

