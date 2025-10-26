جومانا مراد بإطلالة جذابة.. ما سر اللوك؟

بينهن هنادي مهنا.. نجمات تألقن بإطلالات "سندريلا" في ختام الجونة

ظهرت الفنانة جومانا مراد، بإطلالة جذابة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت جومانا مرتدية فستان طويل باللون الأخضر الفاتح بقصة واسعة، ونسقت معه حزام عند منطقة الخصر باللون الأسود.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود، وتركت شعرها منسدلا على الجانبين.

ونسقت مع الإطلالة حذاء باللون الأسود.

وفقا لموقع "zola"، ارتداء فستان بقصة واسعة يمنح شعورا بالثقة بالنفس، كما تضفي لمسة من الأناقة بطريقة بسيطة وغير متكلفة، فهي تتماشى مع مختلف أنواع الأجسام وتساعد على إخفاء العيوب.

كما يمكن تنسيقها بسهولة مع الإكسسوارات والأحذية، كما فعلت الفنانة جومانا مراد.