ناقد موضة يعلق على إطلالات بسنت شوقي في مهرجان الجونة

كتب : مصراوي

02:00 م 26/10/2025
كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- علاء أحمد

أشار ناقد الموضة اللبناني، باتريك خليل، إلى أن الفنانة بسنت شوقي ظهرت خلال فعاليات مهرجان الجونة بفساتين مميزة وخارجة عن المألوف، لكنها لم تنجح في تنسيق الإطلالات.

علق "خليل" على إطلالتها في اليوم الثالث من المهرجان، مشيدا باللون النبيتي الجريء وتدرجاته، وبفكرة الجمع بين خامات مختلفة، حيث جاء الجزء العلوي من الفستان مختلفا عن الجزء السفلي المزود بالتطريز اللامع، لكنه رأى أن الفستان كان سيكون أفضل لو صُنع من قماش واحد، مشيرا إلى أن الحذاء لم يتناسب مع كثرة التفاصيل.

في فعاليات اليوم السادس، أشاد بلون الفستان الأخضر الفاتح، وتسريحة الشعر والمجوهرات.

وتابع: "أن المشكلة تكمن في قصة الكب أو الجزء المخصص لتغطية الصدر، عدم تناسق الصدر مع الكب يقلل من أناقة الفستان مهما كان تصميمه فاخرا".

بسنت شوقي مهرجان الجونة اطلالات الجونة اطلالات بسنت شوقي

