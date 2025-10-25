بسنت شوقي جذابة ونيلي ساحرة.. نجمات بفساتين ملكية في ختام الجونة

أسماء جلال جريئة .. اللون الوردي يسيطر على إطلالات النجمات في ختام الجونة

حكاية فستان من الجونة.. صاحبته سرقت الأضواء في ختام المهرجان

كتبت- شيماء مرسي

تصوير- علاء أحمد

تألقت نجمات الفن في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الـ 8 بإطلالات مختلفة ومتنوعة وأنيقة وملكية.

وفي التقرير التالي، نعرض لكم أبرز إطلالات النجمات بفساتين ملكية من حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي.

رنا رئيس

أطلت الفنانة رنا رئيس مرتدية فستان طويل باللون الوردي بصيحة الظهر المكشوف، وجاء تصميمه مكشوف عند منطقة الصدر، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

يسرا

ارتدت الفنانة يسرا بفستان طويل باللون الوردي بصيحة الأوف شولدر، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها الويفي منسدلا على كتفيها.

بسنت شوقي

ظهرت الفنانة بسنت شوقي بفستان طويل "كت" باللون الأبيض، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

نيللي كريم

تألقت الفنانة نيللي كريم بفستان طويل منفوش بقصة "الكب" باللون الأسود واختارت تسريحة الشعر ذيل الحصان.

كندة علوش

ارتدت كندة فستان طويل وفضفاض باللون البرتقالي، ونسقت مع إطلالتها حقيبة باللون الأسود، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود

واختارت أن تترك شعرها منسدلا بطريقة تناسب إطلالتها الجريئة، وزينت إطلالتها بمجوهرات مكونة من كوليه وخاتم وأسورة.