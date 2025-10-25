كتبت- نرمين ضيف الله:

تصوير- علاء أحمد

أوضح خبير الموضة محمد كمال، أن إطلالة الفنانة يسرا اللوزي في سادس أيام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة الأقوى، ووصفها بـ""الطلة الأقوى من سنين".

وفي بوست له عبر حسابه الشخصي عبر فيس بوك،، وصف محمد كمال الفستان الذي ارتدته يسرا اللوزي، بأنه "الطلة الأقوى لها منذ سنين طويلة"، الذي ناسب قوامها بشكل مثاليز

وأوضح أن: "الميكب هايل، وتسريحة الشعر الاسبانيش أظهرت جمال الموديل، غاية ف الانضباط، واللون الخامة بعيدة عن النشاز، والاكسسورات والشنطة متناسقة مع لون القماشة.

واختتم،: "الوقفة متزنة على الريد كاربت مما أبرز أنوثتها وجمالها".