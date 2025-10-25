إعلان

كتب : مصراوي

09:00 م 25/10/2025
    "الطلة الأقوى من سنين".. خبير موضة يعلق على إطلالة هذه النجمة في الجونة لهذا السبب
    إطلالة يسرا اللوزي
    يسرا اللوزي بفستان جرئ في العرض الخاص لفيلم السادة الأفاضل (3)
    الطلة الأقوى لها منذ سنين طويلة
    خبير موضة يعلق على إطلالة يسرا اللوزي
    الفنانة يسرا اللوزي في سادس أيام مهرجان الجونة السينمائي
    وصف محمد كمال الفستان الذي ارتدته يسرا اللوزي، بأنه "الطلة الأقوى لها منذ سنين طويلة
    الفنانة يسرا اللوزي

كتبت- نرمين ضيف الله:

تصوير- علاء أحمد

أوضح خبير الموضة محمد كمال، أن إطلالة الفنانة يسرا اللوزي في سادس أيام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة الأقوى، ووصفها بـ""الطلة الأقوى من سنين".

وفي بوست له عبر حسابه الشخصي عبر فيس بوك،، وصف محمد كمال الفستان الذي ارتدته يسرا اللوزي، بأنه "الطلة الأقوى لها منذ سنين طويلة"، الذي ناسب قوامها بشكل مثاليز

وأوضح أن: "الميكب هايل، وتسريحة الشعر الاسبانيش أظهرت جمال الموديل، غاية ف الانضباط، واللون الخامة بعيدة عن النشاز، والاكسسورات والشنطة متناسقة مع لون القماشة.

واختتم،: "الوقفة متزنة على الريد كاربت مما أبرز أنوثتها وجمالها".

