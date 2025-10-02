أسماء جلال تخطف الأنظار بإطلالة سوداء على إنستجرام

من بينهم ياسمين صبري.. أبرز إطلالات المشاهير في عرض لوريال باريس

شاركت الفنانة أسماء جلال صورا عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، حيث لاقت تفاعلا واسعا من متابعيها الذين أشادوا بجمال إطلالتها وتناسقها اللافت.

جاء ذلك خلال حضورها العرض الخاص لفيلمها الجديد "فيها إيه يعني"، حيث ظهرت بإطلالة أنيقة وجريئة من توقيع العلامة العالمية MSGM.

واختارت أسماء بليزرا مزينا بشراشيب من الكريستال والخرز الملون، نسقته مع فيست مطابق وتنورة قصيرة باللون الأسود، لتطل بإطلالة تمزج بين الفخامة والعصرية.

واعتمدت تسريحة شعر بسيطة، مع مكياج ناعم أبرز ملامحها الطبيعية، واكتفت بإكسسوارات محدودة منحت الإطلالة توازنا أنيقا.

ظهور أسماء جلال بهذه الإطلالة المميزة يعكس ذوقها العالي في تنسيق الأزياء، ويؤكد حضورها المتصاعد كأيقونة موضة في الوسط الفني.