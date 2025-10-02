دينا فؤاد بفستان جريء لامع في أحدث إطلالتها



تألقت الفنانة دينا فؤاد بإطلالة سهرة شبابية وجريئة عبر صفحتها الشخصية بإنستجرام، تميزت بالبريق والتألق، حيث ارتدت فستاناً قصيراً بقصة ضيقة ومحددة للقوام مناسباً لحفلات الكوكتيل والسهرات.

واختارت دينا فستانا قصيرا باللون الفضي اللامع، يتلألأ ببريق أنيق أضفى عليها لمسة من الفخامة والرقي.

اختارت صندلاً صيفياً بكعب عالٍ وشرائط رفيعة، اللافت في الصندل هو التباين اللوني في الكعب أو الشرائط، حيث يبدو باللونين الأزرق أو الكحلي مع لون فضي أو بيج فاتح، مما أضاف لمسة حيوية للإطلالة.

حملت حقيبة يد صغيرة محفظة باللون الأسود، ذات تصميم كلاسيكي بسيط، لتوازن لمعان الفستان.

اعتمدت تسريحة شعر مرفوعة على شكل ذيل حصان منخفض، مما أبرز ملامح وجهها وأناقة الفستان، واختارت مكياجاً قوياً يركز على تحديد العيون ظلال عيون داكنة.