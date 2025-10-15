إعلان

ملكة جمال الكون تتألق بصيحة الظهر المكشوف في أحدث ظهور

06:30 م 15/10/2025
كتبت- أسماء مرسي:

ظهرت ملكة جمال الكون 2025، برافينار سينج، بإطلالة جريئة، في أحدث ظهور لها، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت برافينار مرتدية فستان طويل باللون الأسود من خامة الساتان، و بصيحة الظهر المكشوف، وبقصة ضيقة وانسيابية على الجسم.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود، واختارت تسريحة الشعر المرفوعة لأعلى.

وزُينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من حلق، وخاتم.

ودائما ما تخطف ملكة جمال الكون 2025 أنظار محبيها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالتها الجذابة والأنيقة، التي تتنوع بين الفساتين الطويلة والقصيرة، والملابس الكاجوال.

ملكة جمال الكون 2025 برافينار سينج على إنستجرام إطلالة برافينار سينج برافينار سينج بفستان أسود

