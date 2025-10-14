آيتن عامر بفستان جريء في أحدث ظهور

"الأزرق يليق بها".. 7 صور ومعلومات عن إطلالة يارا

أطلت الفنانة آيتن عامر بإطلالة ملفتة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

ووفقا لـ "فوج"، ارتداء فستان باللون الفيروزي يعد خيارا مميزا للسهرات والحفلات، كما إنه يمكن تنسيقه مع مجوهرات أنيقة، كما فعلت الفنانة آيتن عامر.

وارتدت آيتن فستان طويل باللون الفيروزي اللامع بصيحة الظهر المكشوف وبفتحة ساق جريئة.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا قويا، حيث وضعت أحمر بدرجات النيود.

وتركت آيتن خصلات شعرها منسدلة على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها الجريئة.

وزينت آيتن إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من كوليه وخاتم وساعة يد.

ونسقت آيتن مع إطلالتها حذاء باللون الفضي.