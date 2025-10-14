ميرنا جميل بفستان أنيق.. لماذا اختارت هذا اللون؟

"الأزرق يليق بها".. 7 صور ومعلومات عن إطلالة يارا

ظهرت الفنانة ميرنا جميل بإطلالة جذابة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

ووفقا لـ "instyle" ارتداء الفستان باللون البينك يمنح المرأة إطلالة أنيقة وعصرية، كما أنه مناسبة للاستخدام اليومي والسهرات.

وأطلت ميرنا بفتستان قصير باللون البينك "كت" ونسقت مع إطلالتها حذاء وحقيبة يد باللون الأبيض.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي.

واختارت ميرنا أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها الجذابة.